Raccolta di occhiali usati, l’iniziativa di Lions e Leo: “Un dono in vista”

La prevenzione della cecità e il sostengo agli ipovedenti è tra i service più emblematici promossi dal Lions Club International. A tal proposito, nell’ottobre del 1994, la raccolta e il riciclaggio di occhiali da vista sono stati adottati come attività ufficiali di servizio in tutti i Lions Club sparsi nel mondo. Non solo per i Lions, ma anche per i Leo Club questo service rappresenta una declinazione del loro altruismo e del servizio che offrono alla comunità. Lo scorso 14 ottobre 2021 – in occasione della Giornata mondiale della vista – il Leo Club Taranto, in collaborazione con il Lions Club Taranto Host, ha avviato le suddette attività, istituendo numerosi centri raccolta presso farmacie, ottiche, studi medici e altri locali commerciali. Si precisa che i suddetti punti di raccolta resteranno attivi fino a giugno, quindi in prossimità del termine dell’anno sociale Leo 2021-2022.

Sebbene si tratti di un service metodicamente svolto nel corso di ogni anno sociale, quest’anno il Leo Club Taranto ha voluto riproporlo, rinnovandolo; infatti, il 15 gennaio, il Leo Club Taranto, in collaborazione con il Lions Club Taranto Host e la Direzione del Centro Commerciale Porte dello Jonio, ha dato il via all’iniziativa “Un dono in vista”, istituendo, per la prima volta, dei punti di raccolta all’interno di un centro commerciale; a tal fine, sono stati individuati più punti di raccolta presso le ottiche situate nelle gallerie della struttura. “Un dono in vista” proseguirà fino al 15 febbraio, con l’auspicio che i cittadini di Taranto e, soprattutto, i circa 15.000 utenti che ogni giorno frequentano il centro commerciale possano esprimere tutta la loro generosità, dando dunque il loro concreto contributo per la realizzazione di questa preziosa raccolta, a beneficio di chi purtroppo, sia in Italia che nel resto del mondo, non dispone dei mezzi necessari per poter accedere agevolmente a cure e dispositivi per la vista.

Giulio Chimienti

Vicepresidente Leo Club Taranto