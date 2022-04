Coronavirus, in Puglia 5.773 contagi e 16 decessi

Sono 5.773 i nuovi casi da coronavirus registrati oggi in Puglia, su 34.757 test giornalieri effettuati. Il tasso di positivita’ si attesta al 16,60%, in calo rispetto a ieri, che era del 19,60%. Nel dettaglio sono 1.974 i casi registrati nella provincia di Bari, 397 nella Bat, 567 nel Brindisino, 687 nella provincia di Foggia, 1.188 in Salento e 876 in provincia di Taranto; a chiudere il quadro 54 residenti fuori regione e 30 in corso di definizione. Sono 16 le persone decedute. Attualmente sono 113.347 le persone positive al covid. Scende il numero dei pazienti ricoverati in area non critica che passa dai 690 di ieri a 688 della giornata odierna e quelli ricoverati in terapia intensiva che passano dai 40 di ieri ai 36 di oggi.