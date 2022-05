Lo sciopero ad Acciaierie d’Italia, gli operai: «Basta incertezze»

Piove, sulle teste dei lavoratori in sciopero. Pioviggina, più che altro. Pioggia fastidiosa, un po’ forte un po’ no. Cielo grigio, metallico. Dice: il tempo è incerto. Ed eccola che si avvicina, la parola chiave di oggi e non solo. Dice: ma perché scioperano? Incertezza. E’ per dire basta all’incertezza che scioperano i dipendenti del Siderurgico. Una incertezza sul futuro della Grande Fabbrica, di chi ci lavora, della città. I sindacati: «Il governo ci deve convocare, serve un tavolo di confronto permanente e siamo pronti alla mobilitazione anche a Roma». Politica divisa tra innovazione e chiusura.

Tutti i particolari nell’edizione di oggi di Taranto Buonasera in distribuzione fin dal mattino. Per leggere subito online basta abbonarsi ad un prezzo lancio.