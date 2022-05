Transenne al sottopassaggio di Bestat, paura nella notte. Le foto

Una pericolosa caduta di calcinacci ha costretto gli agenti della Polizia Locale di Taranto e gli uomini dei Vigili del Fuoco a bloccare e transennare il sottopassò Bestat.

L’intervento si è reso necessario nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 maggio sul lato dove sono presenti i box nel tratto tra via Salinella e via Solito. Ora i tecnici dovranno esaminare la struttura per comprendere se il pericolo sia costituito solo dalla caduta di calcinacci o vi sia un pericolo di cedimento strutturale.