Minaccia il suicidio, salvato dai Carabinieri

Ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dalla ringhiera di protezione del lungomare di Taranto: salvato dai carabinieri. Un equipaggio della Sezione radiomobile della Compagnia di Taranto intorno alle ore 16 di sabato scorso, durante un normale servizio di pattugliamento per il controllo del territorio, ha eseguito un provvidenziale intervento sul lungomare Vittorio Emanuele. I militari giunti nei pressi della sede dell’Ammiragliato, nelle adiacenze della Monumento del Marinaio, hanno notato un uomo, successivamente identificato in un 42enne, il quale dopo aver scavalcato la ringhiera di protezione, stava minacciando di lanciarsi nel vuoto da un’altezza di circa 15 metri. Sul posto si è formato un assembramento di persone incredule di quanto stesse accadendo.

Nella circostanza, i due carabinieri, intuita la gravità della situazione, hanno immediatamente lanciato l’allarme alla centrale operativa, descrivendo dettagliatamente i fatti e chiedendo l’assistenza di personale sanitario. Contestualmente si sono prodigati per dissuadere l’uomo, ormai con il corpo proteso nel vuoto, dal compiere l’insano gesto. Uno dei due militari, con coraggio ha scavalcato la ringhiera di protezione e, senza farsi notare dall’uomo che stava minacciando di lanciarsi di sotto, è riuscito ad avvicinarlo. Entrambi i carabinieri, poi con azione fulminea e simultanea sono riusciti ad afferrarlo e a portarlo in salvo. L’uomo è stato quindi affidato alle cure dei sanitari del 118 mentre i carabinieri hanno ripreso il servizio lasciando il luogo dell’accaduto. Il plauso della gente per i due militari dell’Arma