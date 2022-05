Ex Ilva, tutti i fronti aperti

Ex Ilva, un caso ancora aperto. I metalmeccanici chiedono un incontro al viceministro Todde, a Taranto per un appuntamento elettorale. Non si placano le polemiche in merito allo scontro tra Acciaierie d’Italia e Peyrani Sud. Gli ambientalisti presentano la manifestazione di domenica 22 maggio. Lenoci (Confindustria): «Taranto sta risorgendo, un errore veicolare l’immagine di una città inquinata da cui bisogna fuggire».

Tutti i particolari nell’edizione di oggi di Taranto Buonasera in distribuzione fin dal mattino. Per leggere subito online basta abbonarsi ad un prezzo lancio.