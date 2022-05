Michele Misseri, sì ai permessi premio

Non potrà lasciare il carcere Michele Misseri ma potrà uscire con “brevi permessi premio” per “avviare un percorso rieducativo”. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Lecce decidendo sulla richiesta del suo difensore, l’avvocato Luca La Tanza. Lo zio di Sarah Scazzi, in carcere dal 21 febbraio 2017 per soppressione del cadavere della nipote, sperava di poter continuare a scontare la parte restante del suo debito con la giustizia ai domiciliari oppure con un’altra misura alternativa, l’affidamento in prova ai servizi sociali. Sperava di uscire dalla casa circondariale di Lecce per poter riprendere il suo lavoro nei campi in un’azienda agricola di Avetrana che si occupa di olivicoltura e di viticoltura.

Invece deve accontentarsi dei permessi premio poiché, secondo i magistrati, può sperimentare un “percorso educativo” in autonomia all’esterno della struttura penitenziaria in seguito al quale verificheranno se ci “saranno ulteriori elementi per pervenire ad una nuova valutazione di affidabilità o meno del condannato”. Se non ci sarà una diversa valutazione del Tribunale di Sorveglianza, la data del fine pena dello zio di Avetrana sarà il 18 novembre 2024 in quanto agli 8 anni per soppressione di cadavere si sono aggiunti anche 18 mesi di una condanna definitiva per diffamazione; altrimenti avrebbe terminato di scontare la pena fra un anno, il 18 maggio 2023. L’ulteriore sentenza sfavorevole giunta dopo la presentazione dell’istanza, da parte del difensore, ha allungato il periodo di reclusione residuo e, di conseguenza, ha fatto venir meno il presupposto alla base della richiesta dei domiciliari.Sulla decisione, da quanto si evince dall’ordinanza, ha inciso il parere contrario dell’equipe del carcere che ritiene “necessaria la prosecuzione del percorso intramurario”.

Una valutazione, scrive il giudice estensore Ivan Madaro, “ancorata su elementi concreti degni di rilevanza”. Il ritratto di Michele Misseri delineato dal personale carcerario è quello di un uomo con un duplice volto. Da una parte ha un comportamento ineccepibile, è un detenuto modello. Dall’altra continua ad autoaccusarsi di gravissimi delitti che le sentenze non gli attribuiscono. Infatti dietro le sbarre lavora come falegname dopo aver seguito un corso di artigianato, ha conseguito il diploma di terza media, ha un “atteggiamento disponibile e collaborativo”, è il parere degli psicologi, ha “una condotta regolare caratterizzata anche da gesti di altruismo verso altri detenuti” ma, mostra “una velata ambiguità caratteriale”. Le valutazioni degli psicologi hanno influito sulla decisione dei giudici come le dichiarazioni di Misseri che sembrano quelle di un uomo prigioniero di una dimensione kafkiana, poiché continua a ripetere che “ritiene giusto il suo stato di detenzione e, anzi, afferma di meritare l’ergastolo”, sono le parole testuali dell’ordinanza. Il contadino di Avetrana continua ad autoaccusarsi dell’omicidio della nipote per il quale sono state condannate all’ergastolo la figlia Sabrina e la moglie Cosima, come faceva in aula e davanti alle telecamere di trasmissioni che con le loro esclusive celebravano un processo mediatico a dir poco discutibile. Da quanto emerge dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza (presidente il giudice Michela De Lecce) anche le dichiarazioni della cognata Emma Serrano, sorella di Cosima e Concetta, non gli sono state di aiuto.

La donna, è scritto nel provvedimento, “ha espresso perplessità” sull’attività lavorativa di Michele, sostenendo che “non ha necessità di lavorare, dovrebbe occuparsi dei terreni di sua proprietà e teme possa essere sfruttato”. Alle parole della donna, si aggiunge il fatto, secondo i magistrati, che Michele percepisce una pensione e che “non ha una ben chiara progettualità”. Quindi, per ora, può beneficiare solo di permessi premio per brevi periodi. A Michele è andata decisamente meglio che a sua figlia Sabrina alla quale sia il Tribunale di Sorveglianza di Taranto sia la Cassazione hanno risposto picche alla richiesta di concessione di permessi premio presentata dai suoi difensori. Anche nel caso della cugina della vittima, i giudici hanno ravvisato un comportamento ineccepibile in carcere ma hanno valutato negativamente le sue dichiarazioni in netto contrasto con le sentenze di ergastolo.