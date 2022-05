Studio 100 ritorna sul canale 15

«Studio 100 non chiude, e non chiuderà». Lo dice chiaramente Luigi Blasi, editore dell’emittente televisiva tarantina. Ieri, giovedì, al Castello Aragonese è stato presentato l’accordo di collaborazione che lega proprio Studio 100 – che tornerà a trasmettere sullo ‘storico’ canale 15 – e TeleRama. Un accordo che al momento è sino al 30 giugno ma, come hanno detto sia Blasi che Pagliaro, editore di TeleRama, «prima ci si conosce, poi ci si fidanza, e magari ci si sposa».

TeleRama ospita Studio 100 aprendo le porte alla condivisione come forma più alta di democrazia, è stato detto nel corso della conferenza:sul 15, infatti trasmette non solo nel Salento ma in anche Puglia e Basilicata proprio TeleRama. E Pagliaro, «di fronte al grido di allarme di Studio 100, forte anche della stima professionale e dell’affetto personale che lo lega all’editore Gigi Blasi e allo storico direttore Walter Baldacconi, ha deciso di offrire degli spazi ben definiti alla programmazione di Studio 100», penalizzata dalla recente modifica delle frequenze per quanto riguarda la diffusione nella città di Taranto, mentre a Brindisi continua ad essere seguita, in esclusiva, sul canale 85. «In questo particolare momento, con le elezioni amministrative del prossimo giugno, Taranto rischiava di dover fare a meno di un radicato strumento di confronto e dibattito che da decenni si tenevano sull’emittente Studio100.

Questa operazione è una vera e propria novità che agevola la campagna elettorale in corso nella provincia con ben sei comuni, oltre Taranto, al voto. Studio100 che prima era sul canale 15, dove adesso c’è TeleRama, poi è stato spostata sul Canale 85 e dunque adesso sarà possibile seguire l’emittente tarantina ancora sul 15 grazie a questo accordo che è una conseguenza logica al percorso storico di TeleRama. La televisione salentina, infatti, era già presente oltre che su Lecce anche con le redazioni su Brindisi e Taranto che evidenziavano quell’idea di Salento portata sempre avanti dall’editore Pagliaro, quell’unione naturale che arriva da lontano dalla ex Terra d’Otranto». Dunque, TeleRama manderà in onda 11 ore e 30 minuti settimanali di trasmissioni realizzate da Studio 100 Tv e specificatamente così suddivise: ogni giorno: ore 13.30/13.55 100Notizie Brindisi; ore 14.00/14.25 100Notizie Taranto; ogni mercoledì e venerdì: ore 15.30/17.00 Live e Live Speciale lezioni Amministrative; ogni giovedì: ore 21.30/23.00 15Sera e 15Sera Speciali Elezioni Amministrative.

«Con questa missione decisa e precisa si intende rafforzare il Salento. L’accordo è propedeutico ad una stretta collaborazione tra le due strutture televisive e in particolare modo tra le redazioni delle due emittenti storicamente primatiste di ascolti e gradimento nei territori di Lecce, Brindisi e Taranto. Il connubio che si sta creando tra TeleRama e Studio 100 potrebbe durare anche dopo il periodo elettorale e diventare un simbolo identitario forte del territorio salentino». Ad ospitare la conferenza, come detto, la Marina Militare. Presente l’ammiraglio Salvatore Vitiello, che si è detto lieto della «riconferma e ripartenza» di Studio 100 augurando «buon vento» all’emittente. «Il territorio deve essere unito, come lo sono da mille anni, Brindisi, Lecce e Taranto» ha sottolineato Paolo Pagliaro.