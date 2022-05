Tenta di far saltare in aria uno stabile: arrestata

Ha tentato di far saltare in aria un edificio nel quale abita con alcuni familiari. Una cinquentenne, già sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nei giorni scorsi, dopo aver lasciato aperte tre bombole di gas, si è allontanata dalla propria abitazione senza far più ritorno, mettendo in serio pericolo i familiari e violando gli obblighi della misura a cui era sottoposta. E’ accaduto a San Marzano di San Giuseppe. Appena è stato dato l’allarme l’appartamento è stato subito messo in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento di Manduria, mentre i carabinieri della Stazione di San Marzano di San Giuseppe hanno provveduto ad avviare immediate ricerche della donna.

Come detto nella notte tra il 15 e il 16 maggio la donna aveva deciso, senza alcun motivo apparente, di aprire il gas dei fornelli della cucina collegati alle bombole e poi si era allontanata da casa facendo perdere le proprie tracce. A quanto pare prima di far perdere le proprie tracce la 50enne avrebbe contattato un parente che abita nello stesso stabile, I militari della Stazione di San Marzano di San Giuseppe insieme ai loro colleghi della Sezione radiomobile della Compagnia di Manduria, al termine di ininterrotte ricerche, hanno rintracciato e arrestato la cinquantenne che, nel frattempo, aveva fatto rientro nel suo appartamento. Al termine delle operazioni di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura jonica, la donna, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stata condotta presso la casa di reclusione femminile di Trani. Ora è a disposizione del giudice delle indagini preliminari che dovrà decidere sulla convalida del provvedimento restrittivo.