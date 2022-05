Crolla la struttura Amiu di viale Cannata. Sul posto nessun dipendente

Ore 9.30

Ecco la versione di quanto accaduto fornita dall’Amiu – Kyma Ambiente:

«Nella serata di ieri, venerdì 20 maggio, intorno alle ore 21:00, uno dei due fabbricati di proprietà del Comune di Taranto e in uso a Kyma Ambiente per la sede operativa «cantiere zonale Paolo VI» in viale Cannata è stato interessato da un cedimento strutturale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Taranto che hanno messo in sicurezza la zona, oltre alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale. Si registrano danni alla sola struttura e nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’area in questione era già da diverse settimane interdetta ai dipendenti, proprio perché la direzione aziendale, appurata la necessità di una manutenzione straordinaria, aveva vietato l’accesso alla zona interessata. Da qui la segnalazione alla direzione competente del Comune di Taranto, in qualità di titolare della struttura e quindi unica competente per questo tipo di intervento. I tecnici comunali, dopo un sopralluogo, hanno avviato un’istruttoria per i lavori di ripristino.

La direzione aziendale di Kyma Ambiente si è recata immediatamente sul posto nella serata di ieri per un primo sopralluogo, continuato nella mattinata di oggi con i tecnici del Comune di Taranto per la risoluzione della situazione».

Ore 06.00

Solo tre ore prima avevano finito il proprio turno di lavoro nell’area. Poi, intorno alle 21.30 di ieri, venerdì 20 maggio, la struttura è letteralmente collassata su se stessa. Il solaio si è sbriciolato, danneggiando anche parte delle pareti perimetrali. Quindi non si è verificata alcuna tragedia nella sede Amiu di viale Cannata.

Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e Polizia di Stato, oltre al personale del Comune di Taranto che hanno provveduto a transennare l’area per evitare ulteriori problemi. La struttura, ormai pericolante potrebbe essere abbattuta nelle prossime ore, mentre i tecnici sono al lavoro per capire cosa possa averla fatta crollare.