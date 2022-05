Mezzogiorno Federato, gli interventi di Gelmini, Orlando, Bellanova e Martelli

“Condivido le parole del premier Draghi a Sorrento, dove ha indicato il Mezzogiorno come hub di innovazione e di logistica industriale del Mediterraneo. Il Sud ha una grande possibilità di sviluppo”. Lo ha detto il ministro per le Autonomie, Maria Stella Gelmini, nel suo messaggio inviato alla prima Assemblea del Movimento Mezzogiorno Federato, a Roma. “Nel vostro manifesto- ha detto riferendosi ai protagonisti di questa nuova realtà politica, guidata da Claudio Signorile- ci sono tante cose buone, ma non ritengo superato l’impianto regionalista che la Costituzione ci assegna e la necessità reale di una collaborazione tra lo Stato centrale e le Regioni. Io sono impegnata a favorire la sinergia tra Stato centrale e Regioni per la messa a terra del Pnrr. Se il Paese ha potuto incassare la prima tranche di finanziamenti legata al raggiungimento degli obiettivi, è stato possibile anche per la collaborazione tra gli Enti locali, le Regioni e lo Stato”.

E’ intervenuto anche Andrea Orlando, ministro del Lavoro, che nel suo messaggio all’Assemblea del movimento Mezzogiorno Federato ha parlato di “Riflessioni comuni come quelle che si sviluppano oggi grazie a voi consentono anche di evitare quella sterile contrapposizione Nord contro Sud e di quanto va al Nord e quanto al Sud. Una delle direttrici del Pnrr è la coesione sociale accanto all’innovazione digitale e alla transizione energetica e questo ci fa comprendere quanto sia importante investire sul Sud, in particolare sulle filiere vocazionali, come l’agroalimentare e le rinnovabili. Abbiamo la necessità di far crescere le infrastrutture sociali, perché risalire negli indicatori sociali significa rafforzare anche la competitività economica. Ovviamente- ha aggiunto Orlando- accanto a questo occorre anche supportare ulteriormente le politiche pubbliche per la formazione e per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Il Programma Gol e il Piano nuove competenze rispondono proprio a questa domanda. Ed è anche da queste politiche che parte la risposta al principale problema che riguarda il Mezzogiorno: la sua demografia”.

Gli ha fatto eco il viceministro delle Infrastrutture, Teresa Bellanova: “Condivido l’assunto di fondo per cui lo sviluppo del Sud è una grande occasione per tutto il Paese, ben venga che il movimento Mezzogiorno Federato si impegni a sostenere tutte quelle azioni volte a rafforzare e accrescere la forza strategica e politica del Mezzogiorno, mirando a una maggiore coesione e integrazione territoriale. Solo obiettivi condivisi e una strategia unitaria potranno garantire concretezza a soluzioni del divario nord-sud in settori cruciali per il benessere sociale ed economico delle nostre comunità. Le infrastrutture giocano un ruolo cruciale. Siamo tutti consapevoli del divario della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e quella di altre aree del Paese, per qualità e quantità. Il potenziamento delle connessioni fisiche e immateriali è fondamentale per garantire coesione con le altre regioni, per rendere più attraente il Mezzogiorno per i capitali e i flussi turistici. Per questo è cruciale un forte impegno pubblico, privato e politico, capace di affrontare la sfida della sostenibilità sociale, ambientale e economica, della decarbonizzazione e della digitalizzazione”.

Presente all’appuntamento romano anche Claudio Martelli, protagonista con Signorile della stessa stagione politica dell’Italia repubblicana: “Non ho voluto far mancare la presenza e il sostegno a una iniziativa così ben descritta da Claudio Signorile del Mezzogiorno Federato, che giustamente rivendica non soltanto attenzione e spazio, ma protagonismo di questo impegno rinnovato a far pesare di più il Mezzogiorno per il Mezzogiorno, per l’Italia e per l’Europa. È indubbio che senza una ripartenza non solo economica, ma culturale e istituzionale del Mezzogiorno d’Italia, l’Italia continuerà a essere fanalino di coda dell’Europa. E se dunque vogliamo un riscatto, certo dobbiamo liberare le energie del Centro e del Nord soprattutto, ma guai se consentiamo un ulteriore divario, allontanamento del Mezzogiorno. E dunque anche la spesa del Pnrr, gli investimenti fondamentali in infrastrutture devono essere parte dell’iniziativa economica del governo del Paese”. A proposito del Ponte sullo stretto, Martelli ha tenuto a dire che “ci sono ancora molte resistenze, soprattutto da parte dei Cinque Stelle, ma anche da una parte rilevante del Pd, non tutto. Sono atteggiamenti ritardatari di ogni possibilità di sviluppo, è sempre la politica del ‘no’. L’idea del Mezzogiorno Federato è proprio quella di superare anche queste barriere, questi limiti, queste ottusità e questi egoismi localistici e regionalistici che sono ormai di inciampo per il progresso del Mezzogiorno che ha bisogno di svoltare, nella cultura innanzitutto, e nell’autocoscienza di sé”.