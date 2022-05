Alcuni consigli per la cura dei denti in estate

Salve a tutti voi lettori, l’estate è alle porte, tra poco la solita routine andrà in vacanza o meglio i nostri ritmi non saranno più serrati come ora. Un buon gelato ricco di zuccheri, o un buon cocktail da sorseggiare al fresco in riva al mare dopo un inverno faticoso, nessuno ce lo può negare. La sera non possiamo rinunciare alle uscite con gli amici e, di conseguenza alle cene non programmate, dove certamente non avremo con noi il nostro caro spazzolino. Posso affermare con certezza che in questa fase tendiamo a trascurare, me compreso, le attenzioni dei nostri amati denti.

Non dimentichiamo che comunque i pericoli per la nostra bocca non vanno in vacanza ed anzi aumentano esponenzialmente con l’inizio delle belle giornate. Le minacce per i nostri denti sono sempre maggiori, infatti il caldo spesso tende a distrarci dalla pulizia dei nostri denti e di conseguenza il cambio delle abitudini alimentari può essere davvero deleterio. Certamente, sfoggiare un bel sorriso per dei selfie sotto l’ombrellone è l’ideale per tutti, ma un bel sorriso curato è frutto di un attento lavoro dal vostro amico dentista durante il periodo invernale, ed è un vero peccato perderlo per delle piccole disattenzioni. L’estate per noi dentisti non è un periodo tranquillo per quanto concerne le attenzioni necessarie per voi pazienti. Proprio durante questo periodo, giungono alla nostra attenzione ragazzi con tanti tipi di problemi, dagli ascessi, ai denti rotti, ai mal di gengiva e denti improvvisamente dolenti. Tutte queste situazioni hanno origine, quasi sempre, proprio da atteggiamenti sbagliati nella fase estiva. Basterebbe, almeno dopo ogni pasto, lavare i denti con spazzolino e dentifricio per rimuovere tempestivamente i residui di cibo e zuccheri.

Le vacanze sono gioia, sono momenti di aggregazione con gli amici e lo spazzolino deve diventare anch’esso un vostro amico, certo non sarà il più simpatico, ma eviterà di dar luogo a inconvenienti dovuti all’accumulo di cibo in particolare all’accumulo degli zuccheri. Il sole e il caldo, con lo sbalzo di temperatura possono nei soggetti più sensibili creare dolore ai denti durante la degustazione dei nostri drink, ma non ci dimentichiamo che l’ipersensibilità dentinale è quasi sempre correlata a carie quindi trascuratezza e scarsa igiene orale. Ci sono piccole regole da seguire per un’estate sorridente: • lavare i denti frequentemente soprattutto dopo bevande ricche di zuccheri; • evitare di esporsi al sole quando fa più caldo e soprattutto per molto tempo; • bere molta acqua, fresca, non ghiacciata; • portare con se in viaggio o durante gli spostamenti il vostro amato spazzolino, dentifricio e filo interdentale; • ultimo, ma prima di tutti prima di partire, prenotate un controllo dal vostro dentista di fiducia che dopo avervi visitato e se necessario avervi fatto una buona pulizia ai denti, sarà ricco di gadget e vi augurerà buone vacanze. Spero di essere stato chiaro e che i miei consigli siano stati di vostro gradimento. Buon inizio d’estate.

Dr. Alberto Cervo

Odontoiatra

https://studio dentistico cervo.it