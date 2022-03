Focolaio Covid, stop al Taranto. Rinviata la partita con il Monopoli

Pausa inaspettata, interruzione improvvisa, ennesima rimodulazione dell’agenda agonistica per il Taranto. Periodo tormentato per i rossoblu: il percorso propedeutico al conseguimento dei punti indispensabili a sancire la matematica permanenza in categoria trova l’ennesimo ostacolo, ovvero un rinnovato focolaio Covid nel gruppo-squadra, il quale compromette ed annulla l’imminente partita col Monopoli, la seconda fra le mura amiche dello stadio “Iacovone”, dopo quella disputata e persa di misura con l’Avellino mercoledì scorso.

Nel primo pomeriggio di ieri, il Taranto aveva diramato un comunicato stampa, attraverso il quale annunciava l’esito positivo al tampone da parte di quattordici tesserati, sottoposti al rituale screening previsto nell’ambito sportivo professionistico. Di seguito, lo stesso sodalizio ionico aveva allertato i vertici della Lega Pro al fine di rinviare l’incontro con i biancoverdi monopolitani, anch’essi reduci da un’analoga situazione di casi d’infezione. “Il Taranto F.C. 1927 comunica che, a seguito di test effettuati questa mattina venerdì 18 marzo, sono state riscontrate 14 positività al Covid19- si leggeva nella notaLa Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, procedendo al relativo isolamento domiciliare. Domani 19 marzo (oggi, ndr), gli elementi del gruppo-squadra risultati negativi verranno sottoposti ad un nuovo ciclo di test”.

“La Società si è attivata prontamente ad inoltrare la richiesta alla Lega Pro per il rinvio della gara contro il Monopoli, in programma domenica 20 marzo 2022, alle ore 14.30 presso lo stadio “Erasmo Iacovone”, valevole per la 33ma giornata di campionato”, era l’appello in chiosa. Prontamente accolto e valutato dalla federazione di pertinenza, che ha incastonato l’evento nel primo mercoledì utile del mese di aprile: “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Taranto ai sensi del punto 3 delle “Disposizioni gare Lega Pro- Emergenza Covid19” di cui al Com. Uff. n. 180/L del 19 gennaio 2022, la Lega dispone che la gara Taranto-Monopoli, in programma domenica 20 marzo 2022, venga posticipata a mercoledì 6 aprile 2022, presso lo Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” (Taranto), con inizio alle ore 14.30”.

Un ulteriore stravolgimento per la compagne ionica, la quale dovrà assistere da spettatrice interessata all’evoluzione delle sorti del girone in ottica salvezza: inoltre alcune partite, precedentemente slittate per avverse condizioni meteorologiche, saranno recuperate nel corso della prossima settimana e coinvolgeranno proprio formazioni concorrenti per evitare la zona play out. La sequenza aggiornata delle esibizioni dei rossoblu ripartirà quindi dal doppio e ravvicinato esodo in Sicilia, precisamente sull’asse CataniaPalermo: la sfida con gli etnei è fissata nel pomeriggio di domenica 27 marzo, mentre le luci dello stadio “Barbera” si accenderanno sul duello notturno con i rosanero mercoledì 30 marzo. Quest’ultimo rappresenta il turno di recupero della terza giornata di ritorno, procrastinato da oltre un mese per la disponibilità dell’impianto palermitano concessa alla Figc, in previsione dell’appuntamento di giovedì 24 fra le Nazionali di Italia e Macedonia del Nord, gara play off valevole per la qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Alessandra Carpino